ГАЗель протаранила ограждение на Октябрьской набережной

ГАЗель протаранила ограждение на Октябрьской набережной
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга произошла дорожная авария с участием «ГАЗели», которая врезалась в ограждение и едва не вылетела в реку.

Как сообщают очевидцы произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», дорожный инцидент произошел в воскресенье днем, 15 декабря, на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков. Водитель грузовика врезался в ограждение на набережной, не справившись с управлением. Автор поста утверждает, что в ограждении образовалась «дыра».

«ГАЗель» пришлось вытаскивать с помощью спецтехники. На месте работают сотрудники ДПС. Авария затруднила движение на Октябрьской набережной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе Лиговского проспекта.

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