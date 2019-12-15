Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе Лиговского проспекта

В центральном районе Петербурга на Лиговском проспекте машина сбила 43-летнего мужчину. Это произошло утром 15 декабря у дома 149.
В УГИБДД по Петербургу рассказали, что водитель BMW 1986 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали, он получил тяжелые травмы.
Водитель рассказал, что он не заметил пешехода.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 декабря по улице Савушкина вновь запустят ночные трамваи. Ранее в ведомстве сообщили, что ночью движение трамваев на этом отрезке улицы Савушкина будет закрыто в связи с проведением работ по замене контактного провода. Ожидалось, что технические работы будут проходить с 7 по 18 декабря.