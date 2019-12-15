Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе Лиговского проспекта

В центральном районе Петербурга на Лиговском проспекте машина сбила 43-летнего мужчину. Это произошло утром 15 декабря у дома 149.

В УГИБДД по Петербургу рассказали, что водитель BMW 1986 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали, он получил тяжелые травмы.

Водитель рассказал, что он не заметил пешехода.