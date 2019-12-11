С 15 декабря по Савушкина вновь начнут ходить ночные трамваи

В Петербурге отменили закрытие ночного движения трамваев по улице Савушкина в Приморском районе города.

В среду, 11 декабря, в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» отметили, что с 15 декабря ночные трамвайные маршруты №19, 21 и 48 по улице Савушкина от Академика Крылова до Планерной вновь будут работать в штатном режиме.

Ранее в ведомстве сообщили, что ночью движение трамваев на этом отрезке улицы Савушкина будет закрыто в связи с проведением работ по замене контактного провода. Ожидалось, что технические работы будут проходить с 7 по 18 декабря. Отметим, что до 15 декабря движение ночных трамваев все же остановлено в период с 00:30 до 5:00.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что трамвайное движение по проспекту Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга будет приостановлено на два дня, с 14 по 16 декабря.