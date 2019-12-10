Движение трамваев по проспекту Энгельса закроется на два дня

В Петербурге на выходных закрывается трамвайное движение на проспекте Энгельса. Изменения вносятся в маршруты трамваев №21, №55 и №100.

Ограничения введут в 1:30 14 декабря и снимут в 1:30 16 декабря. Для проезда будет закрыт участок проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Причиной этого станут работы по реконструкции кабельной сети, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамваи №21 проследуют от конечной «Приморский проспект» по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе до остановки «Станция метро «Озерки». Обратно трамваи направятся по проспектам Луначарского и Энгельса.

Маршрут трамваев №55 пройдет от конечной «улица Шаврова» по действующей трассе до Энгельса. Далее — по проспекту Энгельса и Выборгскому шоссе до «Станции метро «Озерки». Обратно: по проспекту Луначарского.

Трамваи №100 начнут движение от конечной «Железно-дорожная станция «Ручьи». Проследуют по действующей трассе до Энгельса, далее по Энегльса до конечной «проспект Луначарского у проспекта Энгельса». Обратно трамваи отправятся по проспектам Луначарского и Культуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга движение транспорта ограничат из-за съемок художественного фильма Sardar Udham.