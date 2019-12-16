На трассе М-11 автоцистерна вылетела в кювет

На трассе М-11 Москва — Петербург автоцисцерна вылетела в кювет. Все произошло вечером 15 декабря.

Пользователи Сети сообщают, что водитель не справился с управлением транспортным средством и наехал на ограждение.

«Около 22:00, на 650 км. автомобильной дороги «Нева». Водитель, управляя Scania, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение», — рассказали в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург».

В результате аварии никто не пострадал.

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