Неизвестный в Петергофе напал на женщину и отобрал ее серьги за 60 тыс. рублей

Неизвестный в Петергофе напал на женщину и отобрал ее серьги за 60 тыс. рублей
Злоумышленника разыскивают. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе полиция разыскивает злоумышленника, который напал на женщину в ночь на 15 декабря и отобрал ее золотые серьги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 51-летняя женщина обратилась в полиция с заявлением о разбойном нападении. Она рассказала полицейским, что неизвестный мужчина напал на нее возле сетевого магазина по адресу улица Разводная, 29 в Петергофе. Он начал душить ее и заставил снять золотые сережки, после чего сбежал с места преступления. Потерпевшая оценила похищенное в 60 тысяч рублей.

Полиция предпринимает все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что репетитора в Петербурге придушил и ограбил ее взрослый ученик из Дагестана.

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