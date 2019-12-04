Репетитора в Петербурге придушил и ограбил ее взрослый ученик из Дагестана

В Петербурге ищут мужчину, который напал на женщину-репетитора и похитил деньги из ее квартиры на проспекте Мориса Тореза.

Пострадавшая рассказала полиции, что подрабатывает репетитором по английскому языку. Накануне к ней в квартиру пришел на занятие уроженец Дагестана. Спустя полтора часа занятий женщина заявила об их окончании, однако кавказец захотел их продолжить.

Выходя из квартиры он напал на женщину и начал ее душить, а после применил удушающий прием, от которого женщина упала в обморок, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Очнувшись, женщина не нашла в своей квартире мобильного телефона и сбережений. Она оценила общий ущерб в 110 тысяч рублей.

Пострадавшая описала своего «ученика» как мужчину лет 35-ти, среднего роста и темной одежде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспедитор с револьвером напал на магазин на Дибуновской.