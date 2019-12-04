Репетитора в Петербурге придушил и ограбил ее взрослый ученик из Дагестана

В Петербурге ищут мужчину, который напал на женщину-репетитора и похитил деньги из ее квартиры на проспекте Мориса Тореза.
Пострадавшая рассказала полиции, что подрабатывает репетитором по английскому языку. Накануне к ней в квартиру пришел на занятие уроженец Дагестана. Спустя полтора часа занятий женщина заявила об их окончании, однако кавказец захотел их продолжить.
Выходя из квартиры он напал на женщину и начал ее душить, а после применил удушающий прием, от которого женщина упала в обморок, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Очнувшись, женщина не нашла в своей квартире мобильного телефона и сбережений. Она оценила общий ущерб в 110 тысяч рублей.
Пострадавшая описала своего «ученика» как мужчину лет 35-ти, среднего роста и темной одежде.
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