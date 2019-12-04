Экспедитор с револьвером напал на магазин на Дибуновской

В круглосуточный магазин на Дибуновской улице в Петербурге вечером 3 декабря ворвался неизвестный мужчина. Лицо его было скрыто за медицинской маской, в руках он держал револьвер.

Мужчина, угрожая револьвером, обратился к продавцу, 54-летней уроженке среднеазиатского государства, и потребовал деньги. Женщина оказала активное сопротивление, чем вынудила незнакомца скрыться.

Свидетелем происшествия стал 32-летний шеф-повар. Через несколько минут после нападения он позвонил в полицию и сообщил о случившимся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан этим же вечером у дома 22 по набережной Черной речки. Им оказался 59-летний житель Кронштадта, работающий экспедитором в коммерческой фирме. У задержанного изъят предмет, похожий на револьвер. Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина в маске напал на магазин на проспекте Стачек.