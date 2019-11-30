Житель Петербурга с пистолетом напал на магазин

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение на магазин на проспекте Стачек.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 29 ноября в полицию обратилась продавец и рассказала о том, что на магазин совершено разбойное нападение. По ее словам, неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал деньги и разбил витрину. Так и не взяв денег, злоумышленник скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о хищении денег и ноутбука из квартиры в Выборгском районе Петербурга. В результате розыска задержаны трое подозреваемых, среди которых одна женщина. Они заключены под стражу.