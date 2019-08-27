В Выборгском районе трое злоумышленников вынесли из квартиры ноутбук и кошелек

В Выборгском районе трое злоумышленников вынесли из квартиры ноутбук и кошелек
Подозреваемые заключены под стражу. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Северной столицы задержаны трое подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Все произошло 22 августа в квартире одного из домов на улице Федора Абрамова. Злоумышленники, применив физическую силу, похитили у 28-летнего гражданина денежные средства, кошелек и ноутбук.

В результате розыска сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых: 21-летнего и 20 летнего мужчин и 24-летнюю женщину.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поджоге автомобиля в поселке Торики. Неизвестный кинул что-то под капот ВАЗа, в результате чего он загорелся. полиция разыскивает злоумышленника и устанавливает детали произошедшего.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб разбой
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