Неизвестный поджог ВАЗ в пос. Торики

В поселке Торики неизвестный поджог автомобиль. Машина полностью выгорела. О случившемся в полицию Красносельского района сообщили днем ранее, 26 августа.

По предварительной информации, у дома No26 по ул. Молодежной неизвестный бросил что-то под капот ВАЗ-2115, в результате чего машина загорелась. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники правопорядка проводят проверку и занимаются розыском злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании двух школьников по подозрению в хищении телефона. Применив физическую силу они отобрали мобильный телефон у 17-летнего мальчика. Сотрудники полиции проводят проверку.