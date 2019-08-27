Двое школьников задержаны по подозрению в хищении телефона

В Невском районе Санкт-Петербурга задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых в хищении мобильного телефона у школьника.

О случившемся в полицию сообщили в понедельник, 26 августа. В вечернее время у дома 118/9 на Октябрьской наб. двое подростков, применив физическую силу, отобрали мобильник у 17-летнего мальчика.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего и 16-летнего подозреваемых. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации двух несовершеннолетних. В понедельник мальчиков доставили в больницу с острым отравлением этанолом. Их забрали с разных районов Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии.