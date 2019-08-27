Двое несовершеннолетних петербуржцев госпитализировали с отравлением этанолом

С разных районов Санкт-Петербурга днем ранее, 26 августа, были госпитализированы с острыми отравлениями двое несовершеннолетних.

О первой госпитализации в отдел полиции сообщили около часа ночи. 15-летнего мальчика увезли из д. 110 по ул. Седова с острым пероральным отравлением этанолом и неизвестным психотропным веществом.

Второго мальчика увезли в больницу около 15:30 от дома 14/1 на улице Будапештской. У 14-летнего зафиксировано острое пероральное отравление этанолом.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, оба пострадавших доставлены в тяжелом состоянии. Сотрудники правопорядка устанавливают детали и проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поножовщине во Фрунзенском районе. В результате возникшей ссоры один гражданин ударил ножом в грудь другого.