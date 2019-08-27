Во Фрунзенском районе мужчина устроил поножовщину

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга задержан подозреваемый, устроивший поножовщину. Все произошло у дома 12 по улице Димитрова.

О случившемся в полицию сообщили днем ранее, 26 августа. В результате возникшей ссоры 33-летний мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего гражданина среднеазиатских республик. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, нападавшего задержали по приметам, которые указал второй гражданин.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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