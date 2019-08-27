Во Фрунзенском районе мужчина устроил поножовщину

Во Фрунзенском районе мужчина устроил поножовщину
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга задержан подозреваемый, устроивший поножовщину. Все произошло у дома 12 по улице Димитрова.

О случившемся в полицию сообщили днем ранее, 26 августа. В результате возникшей ссоры 33-летний мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего гражданина среднеазиатских республик. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, нападавшего задержали по приметам, которые указал второй гражданин.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что эксперты назвали топ-10 городов России, которые этим летом не пользовались популярностью.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двух петербуржцев будут судить за незаконную продажу этилового спирта
Двое несовершеннолетних петербуржцев госпитализировали с отравлением этанолом
Прокуратура проверила факт устранения нарушений требований пожарной безопасности
Во Фрунзенском районе мужчина устроил поножовщину
Топ-10 городов, которые были непопулярны этим летом
После инцидента в больнице университета Мечникова возбуждено уголовное дело
В Роскачестве рассказали об опасностях покупки продуктов с рук
Пассажиропоток на маршруте троллейбуса №18 вырос более чем в пять раз