Топ-10 городов, которые были непопулярны этим летом

Специалисты выяснили, какие города России были наименее интересны для туристов этим летом.

В первую пятерку непопулярных городов по итогам летнего сезона 2019 года вошли — Переславль-Залесский, Красноярск, Суздаль, Приозерск, Волгоград.

Согласно данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в среднем туристы бронировали в перечисленных городах номера на 1 -7 ночей, при этом на аренду жилья тратили от 1,4 до 6,6 тыс. рублей за сутки.

Самым дешевым летний отдых оказался в Пятигорске, самый дорогой – в Медвежьегорске. В список невостребованных городов для отдыха также вошли Нижний Новгород, Темрюк и Андреаполь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты Роскачества предостерегли покупателей от покупки продуктов с рук. Такие товары могут быть опасны для здоровья.