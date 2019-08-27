В Роскачестве рассказали об опасностях покупки продуктов с рук

В Роскачестве рассказали об опасностях покупки продуктов с рук
С особой осторожностью стоит приобретать грибы и соленья. Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества рассказали, каким рискам подвергается человек, когда покупает продукты с рук или в несанкционированных точках продаж.

Продукты, не прошедшие должной проверки и обработки, могут быть заражены дизентерией, стать источником ботулизма и сальмонеллеза. Употребление таких продуктом может грозить инфекционными заболеваниями и пищевыми отравлениями.

Продукты, которые производятся в домашних условиях, в результате нарушения рецептуры выработки могут быть опасны для здоровья человека. Особенно быстро возбудители кишечных инфекций размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции. К их покупке эксперты советуют подходить особенно внимательно.

Также с особой осторожностью стоит приобретать грибы и соленья.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в резюме жителей России добавят новый пункт.

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