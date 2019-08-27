В резюме россиян добавят новый пункт

Возможность размещать сведения о волонтерстве в новой графе резюме появится уже в следующем году. Фото: pixabay

Возможность размещать сведения о волонтерстве в новой графе резюме появится уже в следующем году. Фото: pixabay

Теперь работодатели будут обращать внимание на волонтерский опыт в резюме соискателей для различных вакансий.

По словам заместителя главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Дениса Васильева, которые приводит издание «Российская газета», совсем скоро в резюме сотрудников появится новый пункт об опыте в волонтерстве.

Васильев пояснил, что волонтерский опыт важен и сильно характеризует соискателя. Он добавил, что по этой причине планируется введение системы «Добровольцы России» с порталом «Работа в России».

Чиновник уточнил, что возможность размещать сведения о волонтерстве в новой графе резюме появится уже в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев приказал Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю. В министерстве труда до 30 сентября должны высказать своё мнение о возможности введения четырёхдневной рабочей недели в России.