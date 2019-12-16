Псевдосотрудник «Почты России» провернул махинации с документами

Псевдосотрудник «Почты России» провернул махинации с документами
Возбуждено уголовное дело. Фото:pixabay.com

Мужчина под видом сотрудника «Почты России» убедил сотрудников компании по продаже техники в необходимости заключить с ним контракт на поставки их продукции в отделения почты. Он подделал документы и доверенности.

Красногвардейский районный суд Петербурга возбудил уголовное дело. Мужчина получил от компании продукцию на сумму 570 тысяч рублей и распорядился ей по своему усмотрению.

Подозреваемый признал вину, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожилом жителе Петербурга, который устроил стрельбу с балкона. По предварительным данным, мужчина после ссоры выставил дочь и 73-летнюю жену на улицы и начал стрелять по ним. Никто в результате стрельбы не пострадал.

почта россии преступление уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электрички между Петербургом и Ивангородом будут курсировать ежедневно с 1 января
За выходные в Ленобласти от снега очистили 5 тысяч километров трасс
Псевдосотрудник «Почты России» провернул махинации с документами
У учебного заведения на Ударников нашли труп пенсионера
Стало известно, когда аэропорты Москвы и Петербурга будут загружены сильнее всего
Университеты и суды Петербурга «заминировали» анонимы
ПФР пообещал двойные пенсии для россиян в декабре
Прокуратура Петербурга встала на защиту бизнесменов-нарушителей