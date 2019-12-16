Псевдосотрудник «Почты России» провернул махинации с документами

Мужчина под видом сотрудника «Почты России» убедил сотрудников компании по продаже техники в необходимости заключить с ним контракт на поставки их продукции в отделения почты. Он подделал документы и доверенности.
Красногвардейский районный суд Петербурга возбудил уголовное дело. Мужчина получил от компании продукцию на сумму 570 тысяч рублей и распорядился ей по своему усмотрению.
Подозреваемый признал вину, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожилом жителе Петербурга, который устроил стрельбу с балкона. По предварительным данным, мужчина после ссоры выставил дочь и 73-летнюю жену на улицы и начал стрелять по ним. Никто в результате стрельбы не пострадал.