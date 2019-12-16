Псевдосотрудник «Почты России» провернул махинации с документами

Мужчина под видом сотрудника «Почты России» убедил сотрудников компании по продаже техники в необходимости заключить с ним контракт на поставки их продукции в отделения почты. Он подделал документы и доверенности.

Красногвардейский районный суд Петербурга возбудил уголовное дело. Мужчина получил от компании продукцию на сумму 570 тысяч рублей и распорядился ей по своему усмотрению.