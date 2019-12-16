Пенсионер устроил стрельбу из ружья с балкона на Советском

В Невском районе Петербурга задержали 70-летнего пенсионера. Мужчина устроил стрельбу с балкона по жене и дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 15 декабря обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что её пьяный отец достал охотничье ружья и начал стрелять. Находился пенсионер в доме 25, литера А по Советскому проспекту.

По предварительным данным, мужчина после ссоры выставил дочь и 73-летнюю жену на улицы и начал стрелять по ним. Никто в результате стрельбы не пострадал.

К месту происшествия прибыли полицейские, ГИБДД и Росгвардия. Пенсионера задержали. Изъяты ружье «Сайга-410», две гильзы и восемь патронов. Составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заключили под стражу 25-летнего участника свадебного кортежа, устроившего стрельбу.