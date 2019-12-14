В Петербурге арестовали устроившего стрельбу участника свадебного кортежа

По решению суда фигуранту уголовного дела о стрельбе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. На пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала местные жители были напуганы услышанной стрельбой. Оказалось, что за оружие схватились водители, двигающиеся в составе свадебного кортежа.

Проезжую часть не смогли поделить водитель «ГАЗели» и двое мужчин на автомобилях марок Audi A5 и Mercedes-Benz из свадебного потока. Один из них начал угрожать водителю фургона, после чего сделал один выстрел в воздух и ударил по двери транспорта. Обошлось без пострадавших, мужчины на иномарках скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники ГИБДД по горячим следам остановили обе легковушки, однако в отдел полиции отправились уже не двое, а четверо граждан. Трое — уроженцы закавказских государств. У одного из них изъяли газовый пистолет.

В ходе разбирательств выяснилось, что к хулиганской стрельбе причастен 25-летний выходец из Закавказья. Мужчина ранее судим за преступление по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

В результате инцидента пострадавших нет. По горячим следам сотрудники ГИБДД остановили обе иномарки, в полицию доставили четырех граждан, в возрасте от 19 до 30 лет, трое — уроженцы закавказских государств. У одного из них изъят газовый пистолет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти водитель джипа выстрелил в прохожего. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия.