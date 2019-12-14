Жильцов дома на Шоссе в Лаврики разбудила ночная стрельба

Во Всеволожском районе Ленобласти водитель джипа выстрелил в прохожего. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия.

Все произошло около двух часов ночи у дома 59 по Шоссе в Лаврики. В отдел полиции обратился 28-летний житель. Он рассказал, что в ходе конфликта в него выстрелил 22-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, полицейские обнаружили на месте происшествия гильзу, предположительно от травматического оружия.

Уточняется, что заявления в полицию не поступали. Теперь правоохранители проводят проверку.

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