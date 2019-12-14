На Софийской овощебазе прогремела перестрелка: пятеро выясняли отношения

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошла перестрелка, которую устроили пятеро мужчин. Очевидцы услышали выстрелы на овощной базе на Софийской улице.

Все произошло в пятницу, 13 декабря, в 17:15 на территории парковки. Мужчины вышли из двух автомобилей Nissan Teana и Volkswagen Polo. Между ними произошел конфликт, однако на словесной перепалке все не закончилось. Участники открыли стрельбу из травматического оружия, а после скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, стражам порядка удалось обнаружить машины и установить владельца одной из них. Он заявил, что его авто пользуется знакомый.

В отношении мужчины составили протокол по факту мелкого хулиганства.

Оба автомобиля направили для осмотра в Экспертно-криминалистический центр. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

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