Трое мужчин устроили разборки с пистолетом на Сикейроса

В Выборгском районе Петербурга задержали трех участников конфликта. У одного из них при себе имелся травматический пистолет.
В полицию 1 декабря обратился мужчина. Он сообщил, что на улице Сикейроса на него напал человек с оружием.
«Заявителю удалось задержать нападавшего», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Оперативники прибыли на место. Выяснилось, что между тремя мужчина произошел конфликт. Всех участников инцидента доставили в полицию для разбирательств. Составлены административные протоколы.
У одного из мужчин изъят травматический пистолет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти прохожий разнял драку с помощью пистолета. Увидев, как двое неизвестных избивают мужчину, он решил вмешаться. После чего сам сдался полиции.