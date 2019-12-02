Трое мужчин устроили разборки с пистолетом на Сикейроса

Трое мужчин устроили разборки с пистолетом на Сикейроса
Мужчину с пистолетом доставили в полицию. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга задержали трех участников конфликта. У одного из них при себе имелся травматический пистолет.

В полицию 1 декабря обратился мужчина. Он сообщил, что на улице Сикейроса на него напал человек с оружием.

«Заявителю удалось задержать нападавшего», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники прибыли на место. Выяснилось, что между тремя мужчина произошел конфликт. Всех участников инцидента доставили в полицию для разбирательств. Составлены административные протоколы.

У одного из мужчин изъят травматический пистолет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти прохожий разнял драку с помощью пистолета. Увидев, как двое неизвестных избивают мужчину, он решил вмешаться. После чего сам сдался полиции.

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