В Ленобласти прохожий с пистолетом разнял драку, а потом сдался полиции

Мужчина самостоятельно пришел в полицию, чтобы рассказать о происходящем. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина самостоятельно пришел в полицию, чтобы рассказать о происходящем. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приозерском районе Ленобласти в отдел полиции пришел мужчина, который рассказа, что выстрелил в участника драки.

Инцидент произошел сегодня ночью, 17 ноября, на Центральной улице в поселке Раздолье. Житель рассказал, что увидел, как двое неизвестных избивают мужчину. Он сделал им замечание, однако драку это не прекратило, а только, казалось, разозлило участников.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, он добавил, что один из двух мужчин, находясь в явном состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать и попытался накинуться. Тогда свидетель драки применил травматический пистолет.

Пуля ранила 35-летнего уроженец одного из среднеазиатских государств. По данному факту было возбуждено административное производство. В настоящее время сотрудники правопорядка выясняются все детали происходящего.

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