Пьяная петербурженка грозила минированием дома после того, как родственники не впустили ее домой

В отдел полиции поступил звонок от пьяной женщины, которая угрожала минированием дома.

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября, в одном из домов на Малой Балканской улице. Причину своих действий гражданка объяснила просто – родственники отказывались впускать ее в квартиру.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правопорядка. 39-летнюю женщину задержали и доставили в отдел, опасных предметов при ней не оказалось.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении жительницы, бродившей в общественных местах в состоянии опьянения, составлен протокол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации мужчины после стрельбы. Инцидент произошел в деревне Всеволожского района.