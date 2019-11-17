Мужчину госпитализировали после стрельбы в деревне Новое Девяткино

Во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали мужчину с ранением после стрельбы.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 ноября, в деревне Новое Девяткино. Полицейским поступил сигнал, что на улице Главной были слышны выстрелы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие к месту происшествия стражи порядка обнаружили раненного 24-летнего мужчину, его доставили в ближайшее медучреждение.

На месте был обнаружен еще один гражданин. 37-летнего мужчину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств.

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