Электрички между Петербургом и Ивангородом будут курсировать ежедневно с 1 января

С 1 января 2020 года пригородные электрички № 6661 и 6662 на участке Петербург — Ивангород назначаются в ежедневное обращение, сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Так, поезд № 6661 будет отправляться с Балтийского вокзала Петербурга в 18:05 и прибывать в Ивангород в 21:20. А поезд в обратном направлении № 6662 ежедневно будет отправляться из Ивангорода в 6:00 и прибывать на Балтийский вокзал в Петербурге в 9:09.

Пассажиры могут ознакомиться со всеми изменениями и расписаниями пригородных поездо на станциях и вокзалах, а также на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сеть общественного транспорта Петербурга включат электрички.