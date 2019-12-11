В сеть общественного транспорта Петербурга включат электрички

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что электрички включат в базовую составляющую городского транспорта, что будет являться перспективным вариантом.
По концепции развития железнодорожной инфраструктуры будет проведена модернизация пересадочных узлов, а также построят железную дорогу к аэропорту Пулково. Железные дороги планируют построить и к другим транспортно-логистическим центрам. Об этом рассказал Беглов.
На данный момент ведется разработка второго этапа концепции данного плана со сроком планирования до 2030 года.
В 2021-2023 годах также проведут реконструкцию Цимбалинского путепровода, отметил губернатор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе начнется завершающий этап строительства перехватывающих коллекторов для переключения прямых выпусков в реку Карповку.