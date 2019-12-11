В сеть общественного транспорта Петербурга включат электрички

Сейчас идет работа над вторым этапом концепции. Фото: Pixabay

Сейчас идет работа над вторым этапом концепции. Фото: Pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что электрички включат в базовую составляющую городского транспорта, что будет являться перспективным вариантом.

По концепции развития железнодорожной инфраструктуры будет проведена модернизация пересадочных узлов, а также построят железную дорогу к аэропорту Пулково. Железные дороги планируют построить и к другим транспортно-логистическим центрам. Об этом рассказал Беглов.

На данный момент ведется разработка второго этапа концепции данного плана со сроком планирования до 2030 года.

В 2021-2023 годах также проведут реконструкцию Цимбалинского путепровода, отметил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе начнется завершающий этап строительства перехватывающих коллекторов для переключения прямых выпусков в реку Карповку.