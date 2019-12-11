«Водоканал» перестанет сбрасывать сточные воды в Карповку

В Петроградском районе начнется завершающий этап строительства перехватывающих коллекторов для переключения прямых выпусков в реку Карповку.

В связи с этим с 11 по 30 декабря будет полностью закрыто движение по набережной Карповки от Чкаловского проспекта до улицы Всеволода Вишневского. Проезд по набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы будет ограничен.

Сточные воды направят на очистку на Северную станцию аэрации.

Сейчас переключен один выпуск сточных вод на очистку. Всего до конца 2019 года будут переключены 15 выпусков. До этого момента «Водоканал» обязуются вести экологический контроль за качеством стоков и промывкой канализационных сетей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует переключить на очистку стоки, сбрасываемые в реку Карповка. Предприятие сообщило об этом после того, как горожане пожаловались на сброс белесых сточных вод в водоем. Подозрительные сточные воды были замечены в районе Силина моста. Отметим, что первый сброс был зафиксирован еще в мае — близ дома №31 рядом с Геслеровским мостом.