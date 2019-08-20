«Водоканал» переключит стоки, загрязняющие Карповку

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует переключить на очистку стоки, сбрасываемые в реку Карповка. Предприятие сообщило об этом после того, как горожане пожаловались на сброс белесых сточных вод в водоем.

Подозрительные сточные воды были замечены в районе Силина моста. Отметим, что первый сброс был зафиксирован еще в мае — близ дома №31 рядом с Геслеровским мостом.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО направил «Водоканалу» предостережение. В «Водоканале» в ответ на это рассказали о планах по переключению выпусков на очистку.

«В частности, сообщается, что в настоящий момент ведутся работы по строительству канализационных сетей для переключения выпусков без очистки в реку Карповка и далее на очистку на Северную станцию аэрации», — уточнили в департаменте Росприроднадзора.

В настоящее время переключен один выпуск сточных вод на очистку. Всего до конца 2019 года будут переключены 15 выпусков. До этого момента «Водоканал» обязуются вести экологический контроль за качеством стоков и промывкой канализационных сетей.

Ранее сообщалось, что Карповка поменяла цвет.