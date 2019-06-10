Река Карповка у Геслеровского моста поменяла цвет на рыжий

Речки загрязняются, штрафы выписываются. Фото: pixabay
Речки загрязняются, штрафы выписываются. Фото: pixabay

В Петербурге речной водоем Карповка изменила привычный цвет на оранжевый.

Инцидент произошел в Петроградском районе. Очевидцы сообщили, что река начала пениться и изменила цвет на оранжевый в районе Геслеровского моста. Местные жители тут же сообщили о произошедшем в Роспотребнадзор.

Известно, что Карповка конкретно в этом месте меняет свой привычный цвет не в первый раз. Например, в мае этого года очевидцы сообщили о том, что водоем вдруг резко побелел. Тогда в инциденте был виноват Водоканал. О том, кто должен понести ответственность в этот раз, не сообщается.

Отметим, что в Северной столице прокуратура часто вынуждена выписывать штрафы в отношении предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в водоемы города или области.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Река Карповка у Геслеровского моста поменяла цвет на рыжий
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