В Петербурге эвакуируют школы

В Санкт-Петербурге около 7 школ в разных районах города были эвакуированы.

Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Были эвакуированы ученики гимназии №405, №227 во Фрунзенском районе, школы №553, Гимназии №540 на улице Оптиков, №43 и школы №98 на Гражданском проспекте.

По предварительной версии, причиной эвакуации стали сообщения о «минировании».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что вслед за судами сегодня, 16 января, эвакуировали учебные заведения. На улице оказались студенты более десяти вузов. На опубликованных фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что учащиеся толпятся у выхода.