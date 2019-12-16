Петербургские студенты готовятся к сессии на улице из-за «миниров»

Петербургские студенты готовятся к сессии на улице из-за &#171;миниров&#187;
Данные появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице вслед за судами сегодня, 16 января, эвакуировали учебные заведения. На улице оказались студенты более десяти вузов.

На опубликованных фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что учащиеся толпятся у выхода. Вынужденные мерзнуть на улице, они были оторваны от занятий и подготовки к сессии.

Согласно данным, которые опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», заминированы здания СПбГУ, ветеринарной академии медицины, филиал Высшей школы экономики, Художественно-технический институт, Михайловская военная артиллерийская академия и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации учащихся на Стачек. Территорию огородили сигнальной лентой.

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Петербургские студенты готовятся к сессии на улице из-за «миниров»
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