Петербургские студенты готовятся к сессии на улице из-за «миниров»

Данные появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Фото: vk.com/spb_today

Данные появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице вслед за судами сегодня, 16 января, эвакуировали учебные заведения. На улице оказались студенты более десяти вузов.

На опубликованных фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что учащиеся толпятся у выхода. Вынужденные мерзнуть на улице, они были оторваны от занятий и подготовки к сессии.

Согласно данным, которые опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», заминированы здания СПбГУ, ветеринарной академии медицины, филиал Высшей школы экономики, Художественно-технический институт, Михайловская военная артиллерийская академия и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации учащихся на Стачек. Территорию огородили сигнальной лентой.