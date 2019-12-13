Учащихся лицея №384 на Стачек снова эвакуировали

Учащихся лицея №384 на Стачек снова эвакуировали
Учащиеся и сотрудники вышли на улицу. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице эвакуировали очередное учебное заведение. В этот раз на улице оказались ученики лицея 384 в Кировском районе города.

Инцидент случился сегодня, 13 декабря, в лицее по проспекту Стачек. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» видно, что около здания столпились учащиеся и сотрудники.

К месту происшествия прибыли полицейские, проход к корпусу огородили сигнальной лентой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации нескольких петербургских судов. Сотрудников вывели на улицу. Спустя некоторое время они вернулись к работе.

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Учащихся лицея №384 на Стачек снова эвакуировали
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