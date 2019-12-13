В Петербурге «заминированные» суды вернулись к работе

В Петербурге &#171;заминированные&#187; суды вернулись к работе
Сотрудники вернулись к работе. Фото: pixabay

В Северной столице суды возвращаются к работе после очередной эвакуации. О «заминировании» инстанций стало известно сегодня днем, 13 декабря.

К настоящему моменту сотрудники вернулись к своим обязанностям в Сестрорецком, Смольнинском, Куйбышевском и Октябрьском районных судах.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, пока не работают Приморский и Петродворцовый районные суды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские суды эвакуировали из-за анонимных сообщений. Сотрудников выводили из здания в обеденное время.

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