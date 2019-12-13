Здания четырех судов эвакуировали из-за «минеров»

эвакуация происходит в Петродворцовом, Смольнинском, Приморском и Октябрьском районных судах. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

эвакуация происходит в Петродворцовом, Смольнинском, Приморском и Октябрьском районных судах. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице уже вторую неделю подряд жители не могут спокойно работать и учиться – сотрудников и учащихся эвакуируют из-за угроз минирования. Сегодня днем, 13 декабря, на улице оказались работники судов.

Так, эвакуация происходит в Петродворцовом, Смольнинском, Приморском и Октябрьском районных судах. Всех сотрудников вывели на улицу

По предварительным данным, их оторвали от обеда «минеры». Начиная с конца прошлого месяца, в суды поступают сообщения от анонимов, которые грозятся взорвать здания. Подобные угрозы приходят в музеи, школы, вузы и транспортные узлы петербургского метрополитена.

На местах проводятся проверки. Ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что из-за угроз минирования в Северной столице эвакуировали 15 тыс. жителей.