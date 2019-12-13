Почти 15 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрыва

Почти 15 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрыва
Эвакуация в СЗГМУ имени Мечникова. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге 12 декабря эвакуировали 14,87 тыс. человек. Причиной этого стали анонимные сообщения о минированиях.

Письма поступили на электронную почту районных судов с электронных адресов, зарегистрированных в Нидерландах. В рассылку попали рекордные с начала волны «минирований» 250 зданий.

Правоохранители осмотрели девять зданий районных судов, 75 станций метро, 42 торговых центра, два музея и 121 учебное заведение. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Все сообщения оказались ложными.

Решение об эвакуации было принято в шести судах, 79 учебных заведений и восьми торговых комплексах. Всего на улицу вывели 14,87 тыс. человек.

Сообщения о заложенных бомбах начали приходить в конце ноября. Анонимы грозятся устраивать рассылки до тех пор, пока не получат 120 биткоинов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» станции метро в алфавитном порядке.

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