Анонимные «минеры» пошли по станциям метро в алфавитном порядке

Неизвестные продолжают терроризировать Петербург сообщениями о заложенных бомбах. В список «минеров» 12 декабря попали станции метро в алфавитном порядке.

Письма пришли на электронные адреса районных судов. В одном из сообщений перечислены станции метро от «Адмиралтейской» до «Крестовского острова», в другом — от «Петроградской» до «Спортивной». В перечень попали по меньшей мере 44 объекта.

Анонимы идут по алфавиту. При этом пользуются, похоже, устаревшим справочником. В список не попали недавно открытые станции Фрунзенского радиуса «Дунайская» и «Проспект Славы».

Накануне из-за анонимных сообщений о бомбах проверили все станции метро, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Ничего опасного обнаружено не было.

Осматривать станции удается без закрытия на вход и выход и эвакуаций. Как проходят проверки, в метрополитене не уточнили.

«Проверки проходят совместно с управлением УВД на метрополитене. Они главные», — сообщили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об эвакуации районных судов Петербурга. Некоторые из них уже вернулись к работе.