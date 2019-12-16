Прицеп большегруза отцепился и задел иномарку в поселке Новосаратовка

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с большегрузом. Прицеп тягача отцепился и задел другого участника движения.

Все произошло сегодня днем, 16 декабря, в поселке Новосаратовка. По словам очевидцев, прицеп задел автомобиль марки Ford. На опубликованных фотографиях видно, что от удара машину откатило в сторону, у нее поврежден багажник.

«Объезд по встречке», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на улице Одоевского. За рулем иномарки оказался подросток.