Прицеп большегруза отцепился и задел иномарку в поселке Новосаратовка

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с большегрузом. Прицеп тягача отцепился и задел другого участника движения.
Все произошло сегодня днем, 16 декабря, в поселке Новосаратовка. По словам очевидцев, прицеп задел автомобиль марки Ford. На опубликованных фотографиях видно, что от удара машину откатило в сторону, у нее поврежден багажник.
«Объезд по встречке», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на улице Одоевского. За рулем иномарки оказался подросток.