Подросток на «Мерседесе» врезался в дом на улице Одоевского

В Василеостровском районе Петербурга произошла дорожная авария с двумя легковушками. Очевидцы рассказали, что нарушитель ПДД, который стал виновником аварии, врезался в дом.

Как сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло утром в понедельник, 16 декабря, на перекрестке улицы Одоевского и проспекта Кима. Очевидцы рассказали, что белый «Мерседес» пролетел на красный свет, где его «словил» автомобиль, который ехал по проспекту Кима. В результате «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в угол дома, а у второй легковушки серьезно повреждена передняя часть. На месте работали экстренные службы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу госпитализировали 34-летнего пешехода с ушибами и гематомами, водитель «Ауди» уехал на карете скорой помощи с сотрясением, а водителя «Мерседеса» — 16-летнего подростка, доставили в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс.Такси» разбил Daewoo Matiz и остановил движение трамваев в Московском районе.