«Яндекс.Такси» разбил Daewoo Matiz и остановил движение трамваев в Московском районе

В Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля службы «Яндекс.Такси». В результате произошедшего встало движение трамваев.

Авария случилась сегодня, 16 декабря, на пересечении улиц Ленсовета и Звездной. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель «Яндекс.Такси» не заметил маленький Daewoo Matiz и въехал прямо в него. От столкновения служебное авто получило минимальные повреждения, а вот второй теперь не подлежит восстановлению.

На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли все спасательные службы. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о завершении ремонтных дорог в Петербурге. Их продолжат в следующем году.