Ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году

В Северной столице завершен ремонт дорог. В настоящем году соответствующие работы на 105 адресах, площадью 2,25 млн «квадратов», обошлись в 5,02 млрд рублей.

Самыми большими объектами стали участки проспект Просвещения и Гражданского проспекта. Как сообщила СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», в 2019 году стартовали работы на объектах, которые включены в адресную программу предстоящего года. Почти на всех из 15 участков завершены основные работы по ремонту дорожного полотна.

В части капремонта работы выполнялись на 18 адресах. Объем финансирования составил 939,7 млн рублей. На 7-ми из объектов работы полностью завершены.

Капремонт продолжается на 11 объектах: Парашютной улице, улице Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта и других адресах.

На объектах ремонта выполнено более 2 тыс. занижений бордюрных камней, а также 28 повышенных остановочных площадок для комфортного доступа к общественному транспорту.

Особое внимание уделяется контролю за качеством асфальтобетонных смесей и качеством выполняемых работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в настоящем году ремонт дорог в городе на Неве обошелся 5 млрд рублей.