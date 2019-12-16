Ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году

Ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице завершен ремонт дорог. В настоящем году соответствующие работы на 105 адресах, площадью 2,25 млн «квадратов», обошлись в 5,02 млрд рублей.

Самыми большими объектами стали участки проспект Просвещения и Гражданского проспекта. Как сообщила СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», в 2019 году стартовали работы на объектах, которые включены в адресную программу предстоящего года. Почти на всех из 15 участков завершены основные работы по ремонту дорожного полотна.

В части капремонта работы выполнялись на 18 адресах. Объем финансирования составил 939,7 млн рублей. На 7-ми из объектов работы полностью завершены.

Капремонт продолжается на 11 объектах: Парашютной улице, улице Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта и других адресах.

На объектах ремонта выполнено более 2 тыс. занижений бордюрных камней, а также 28 повышенных остановочных площадок для комфортного доступа к общественному транспорту.

Особое внимание уделяется контролю за качеством асфальтобетонных смесей и качеством выполняемых работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в настоящем году ремонт дорог в городе на Неве обошелся 5 млрд рублей.

дороги петербурга новости спб ремонтные работы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
До смерти забившая мужчину в Ломоносове пара получила 34 года на двоих
В Пулково прошел контроль целый зоопарк
В Петербурге эвакуируют школы
Подросток на «Мерседесе» врезался в дом на улице Одоевского
«Яндекс.Такси» разбил Daewoo Matiz и остановил движение трамваев в ...
Ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году
В Санкт-Петербурге завершили ремонт дорог
Станция метро «Приморская» обзавелась еще одной бригадой АСФ