В 2019 году ремонт дорог в Петербурге обошелся пять миллиардов рублей

В 2019 году ремонт дорог в Петербурге обошелся пять миллиардов рублей
Работы необходимо вести ускоренном режиме из-за грядущего Евро-2020. Фото: Baltphoto

Согласно данным отчета, предоставленного КРТИ, в течение 2019 года дорожное покрытие обновили более чем по сотне адресов.

В пятницу, 13 декабря, замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Румянцев в цифрах рассказал подробности ремонта дорог в течение уходящего года. В общей сложности, финансирование составило немногим больше 5 миллиардов рублей. Капитальный ремонт дорожных покрытий обошелся 930 миллионов.

Всего за год в Северной столице обновили 2,25 миллиона квадратных метров дорог более чем на сотне адресов. В конце текущего года комитет уже приступил к выполнению работ на 15 адресных программах 2020 года. Планируется, что в рамках программы в грядущем году будет отремонтировано 75 объектов, общая площадь которых составит 3 млн «квадратов». Из бюджета на это выделят 7 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, кто выступит подрядчиком ремонта дорог в Петербурге в 2020 году.

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