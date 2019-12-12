Смольный рассказал, кто займется ремонтом городских дорог

Подрядчики должны справиться с работами до 15 ноября 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Наконец дирекция транспортного строительства подвела итоги конкурсов на ремонт дорог. Санкт-Петербург разделили на четыре части, чтобы каждому подрядчику досталось примерно одинаковое количество участков. В итоге контракты достались трем компаниям – «СК «Орион Плюс», ВАД», ПО «Возрождение», с которыми заключили контракты на 2 миллиарда рублей.

Напоминаем, что в начале 2019 года договор также подписали с «АБЗ-Дорстрой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный забронирует землю под кольцевую линию метро. Землю забронируют под два участка кольцевой линии метро: от «Большого проспекта – 2» до «Лесной-2» и от «Обводного канала – 2» до «Полюстровского проспекта – 1».