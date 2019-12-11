Смольный забронирует землю под кольцевую линию метро

Власти Петербурга зарезервируют землю для строительства кольцевой линии метро. Проект планировки территории планируют подготовить до 10 июня 2021 года.

Землю забронируют под два участка кольцевой линии метро: от «Большого проспекта – 2» до «Лесной-2» и от «Обводного канала – 2» до «Полюстровского проспекта – 1». Информация приводится в распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга на сайте Смольного.

Проекты планировки территорий предназначены для проектирования и строительства станций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к разработке проекта участка кольцевой линии от от «Большого проспекта» до «Лесной-2» приступят в 2021 году. В 2020 году власти намерены начать разработку участка от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово и от станции метро «Проспект Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова».