Кольцевую линию метро Петербурга начнут проектировать в 2021 году

Кольцевую линию метро Петербурга начнут проектировать в 2021 году
К проектированию коричневой ветки приступят лишь в 2021 году. Фото: Baltphoto

К разработке проекта участка петербургского метрополитена от «Большого проспекта» до «Лесной-2» приступят через два года, в 2021 году.

В грядущем, 2020 году, городские власти планируют начать разработку участка кольцевой линии от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово и от станции метро «Проспект Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова». Исполнитель проекта будет определён на конкурсной основе.

Также, в Смольном намерены выбрать автора разработки коричневой (Красносельско-Калининской) линии в сторону станции «Полюстровский проспект-1». На финансирование обоих проектов город выделит миллиард рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что декоративное оформление новых станций метро предложили доверить талантливым молодым художникам, которых определят в ходе проведения конкурса.

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