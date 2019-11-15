Молодым художникам предложат оформить петербургское метро

Молодым художникам предложат оформить петербургское метро
Проект Красносельско-Калининской линии метрополитена включает в себя шесть станций: "Обводный канал-2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Юго-Западная" ("Казаковская"). Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Новые станции Красносельско-Калининской ветки петербургского метрополитена предложат оформить молодым художникам.

«Метрогипротранс», по заказу «Дирекции транспортного строительства», в начале следующего года объявит конкурс, в частности, среди студентов Академии художеств имени Репина. Организация будет искать талантливых начинающих художников для разработки декоративных элементов станций «Юго-Западная» и «Путиловская» коричневой ветки метро, которые сейчас находятся в процессе строительства.

Тематику оформления также предоставят определят конкурсантам. Предложенные художниками варианты будут обсуждаться совместно с «Метрогипротрансом», пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 15 ноября 2019 года метрополитен Петербурга отмечает свой 64-й день рождения.

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Молодым художникам предложат оформить петербургское метро
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