Петербургскому метрополитену исполняется 64 года

Метро в Петербурге отмечает свой 64-й день рождения. Первый поезд в метро прошел 15 ноября 1955 года от станции «Автово» до «Площади Восстания».

На сегодняшний день в петербургской подземке насчитывается пять веток, а также 72 станции, три из которых были отрыты в октябре этого года. Метро в городе на Неве считается самой глубокой в мире по средней глубине залегания станций, а восемь станций даже признаны объектами культурного наследия.

Главной гордостью Петербурга является станция «Спортивная», аналогов которой нет во всем мире. Односводчатая двухъярусная станция была возведена закрытым способом и на большой глубине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликован проект «Полюстровского радиуса» петербургского метро. В Петербурге построят следующие станции метро: Обводный канал-2» — «Лиговский проспект-2» — «Знаменская» — «Суворовская-1» — «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».