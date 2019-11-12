Опубликован проект «Полюстровского радиуса» петербургского метро

Опубликован проект &#171;Полюстровского радиуса&#187; петербургского метро
Предварительная схема Красносельской-Калининской линии метро. Скриншот: vk.com/public170726093

В соцсетях появился проект «Полюстровского радиуса» новой линии петербургского метрополитена.

Предварительная схема Красносельской-Калининской линии метро опубликована в группе «Подземка Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно проекту, в Северной столице должны построить следующие станции метро: Обводный канал-2» — «Лиговский проспект-2» — «Знаменская» — «Суворовская-1» — «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».

Ранее в Петербурге была выбрана компания, которая спроектирует «коричневую» ветку метро. Так, проектированием участка от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» займется АО «Метрогипротранс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил о невозможности ускорить строительство метро.

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