Опубликован проект «Полюстровского радиуса» петербургского метро

В соцсетях появился проект «Полюстровского радиуса» новой линии петербургского метрополитена.

Предварительная схема Красносельской-Калининской линии метро опубликована в группе «Подземка Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно проекту, в Северной столице должны построить следующие станции метро: Обводный канал-2» — «Лиговский проспект-2» — «Знаменская» — «Суворовская-1» — «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».

Ранее в Петербурге была выбрана компания, которая спроектирует «коричневую» ветку метро. Так, проектированием участка от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» займется АО «Метрогипротранс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил о невозможности ускорить строительство метро.