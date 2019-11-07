Беглов заявил о невозможности ускорить строительство метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов не видит возможности ускорить строительство метро. Речь, в частности, идет о новых станциях Красносельско-Калининской линии.

С обращением к Беглову ранее обратились депутаты Законодательного собрания Алексей Цивилев, Денис Четырбок и Михаил Барышников. Парламентарии обратили внимание на то, что ускорение строительства метро поможет улучшить транспортную ситуацию на юге Петербурга.

В ответе на депутатский запрос Беглов напомнил, что Красносельско-Калининская линия строится в два этапа. На первом будет построен участок от станции «Путиловская» до станции «Казаковская» («Юго-Западная»). Затем метростроители приступят к прокладке участка от станции «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Ввести его планируют в 2026-2027 годах.

Попытки ускорить темпы приведут к нежелательным последствиям, подчеркнул губернатор.

«Уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ, либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства», — отметил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали работу станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».